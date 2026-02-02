FURTI NELLE AUTO. Carabinieri sulle tracce dei responsabili

Nella tarda serata di domenica e nella mattinata di lunedì due equipaggi di Carabinieri della Stazione di Pescia sono stati visti perlustrare il territorio.

L’obbiettivo, sempre quello, è prevenire reati in genere. In particolare, stando ad alcune informazioni raccolte, l’attenzione è concentrata per individuare il responsabile, o più di uno, dei recenti episodi di furti su auto registrati nei giorni scorsi.

I FATTI ►►► Cresce l’allarme tra i residenti per una serie di furti ai danni di autovetture in sosta che sta colpendo diverse zone della città.

Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni hanno delineato un raggio d’azione preciso: dal parcheggio del supermercato Eurospin ad Uzzano fino alle zone di via Garibaldi, via Petrarca e il quartiere di Borgo San Quirico a Pescia.

La dinamica degli episodi è quasi sempre la stessa: il malvivente agisce mandando in frantumi i cristalli dei veicoli o forzando la serratura per poi rovistare all’interno degli abitacoli. Non è escluso l’utilizzo cosiddetto jammer: un dispositivo che blocca il funzionamento di comandi wireless, come ad esempio la chiusura centralizzata delle portiere. L’apparecchio può essere usato anche a diversi metri di distanza dall’auto e su più veicoli contemporaneamente.

I ladri si accontentano di pochi euro in moneta, piccoli oggetti dimenticati nei cruscotti o effetti personali di scarso valore commerciale.

Al momento, le indagini si starebbero concentrando sull’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle aree interessate, nella speranza di dare presto un volto e un nome al responsabile.