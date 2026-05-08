Sabato 16 maggio alle 9 all’Istituto Tecnico Agario appuntamento con “OLIO IN CATTEDRA – il futuro dell’olio passa dai banchi” e la presentazione della guida extravergini 2026 di Slow Food.
Parteciperanno Massimo Rovai, presidente Slow Food Toscana, Silvia Santini, presidente S.F. Pistoia e Alessandro Spinetti, presidente S.F. Valdinievole.
A chiusura della mattinata assaggio guidato a cura degli studenti del corso di analisi sensoriale.
Per informazioni 057249041 o 3404129561
“Olio in cattedra. Il futuro dell’olio passa dai banchi”. Appuntamento Slow Food
Sabato 16 maggio alle 9 all’Istituto Tecnico Agario appuntamento con “OLIO IN CATTEDRA – il futuro dell’olio passa dai banchi” e la presentazione della guida extravergini 2026 di Slow Food.