Ultime ore e sarà semifinale play off Seconda categoria con il Pescia di mister Bicchieri impegnato, in gara unica, sul campo del Molazzana. Un autentico fortino quello dei garfagnini, zero sconfitte casalinghe e 21 reti subite di cui solo 7 tra le mura amiche.

In casa rossonera l’entusiasmo è alle stelle dopo aver centrato il pass di accesso nell’ultima giornata grazie alla vittoria esterna nella sfida senza ritorno contro il Cintolese.

Sarà proprio su questo fattore che Guidotti e compagni punteranno per ambire alla vittoria; unico risultato utile poiché in caso di parità al termine dei 90 minuti saranno effettuati due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, saranno i padroni di casa ad accedere alla finale del 17 maggio in quanto società meglio classificata al termine della stagione regolare.