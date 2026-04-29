BIANCHI DINO. La nuova campionaria prende forma. Lavoro di dettaglio e visione

█ █ █ LA NUOVA CAMPIONARIA BIANCHI DINO PRENDE FORMA

Un nuovo progetto che nasce dalla collaborazione con Vincenzo Antonuccio, professionista capace di trasformare il prodotto in un linguaggio visivo forte, armonico e riconoscibile

UN LAVORO DI VISIONE E DETTAGLIO ►►► Grazie alla sua cura del dettaglio e una costruzione estetica coerente, Antonuccio ha dato forma ad una campionaria pensata per valorizzare ogni articolo in modo immediato ed efficace.

UNA COLLABORAZIONE CHE CRESCE ►►► Dalle demo in sede al catalogo oggettistica, fino all’allestimento showroom: un percorso che oggi trova una nuova espressione nel lancio della campionaria.

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