GHERARDINI ai Giochi del Mediterraneo

Altra chiamata importante per Matteo Gherardini che sarà chiamato con la Nazionale 3×3 per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, manifestazione che si terrà a Taranto a partire dal 20 agosto.

Esordio contro la Tunisia sabato 29 agosto poi Spagna e Bosnia-Erzegovina. Il 31 agosto si disputeranno i quarti di finale mentre martedì 1 settembre semifinali e finali del torneo.

Matteo ha già indossato la casacca azzurra con la Nazionale 3×3 vincendo recentemente la Youth Nations League 3×3.

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