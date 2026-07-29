Scuola primaria “Mussino” di Collodi: sbloccati circa 100 mila euro fermi dal 2021. Leggio: “In soli sei mesi investiti 220 mila euro nell’edilizia scolastica”

Con l’approvazione dell’ultima variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale, il Comune di Pescia ha sbloccato circa 100 mila euro destinati alla scuola primaria “Mussino” di Collodi. Si tratta di una quota di risorse derivanti da un mutuo complessivo di 200 mila euro acceso con Cassa Depositi e Prestiti nel 2021 dalla passata Amministrazione, di cui una parte era già stata utilizzata, mentre le somme oggi recuperate erano rimaste inspiegabilmente ferme.

L’intervento consentirà di affrontare in maniera strutturale le problematiche legate alle infiltrazioni, all’umidità e alla presenza di muffe, con l’obiettivo di restituire alla scuola spazi pienamente sicuri, salubri e funzionali per bambini, insegnanti e personale scolastico.

«Quando mi sono insediato come Assessore alla Pubblica Istruzione – dichiara Matteo Leggio – ho voluto visitare personalmente tutti i plessi scolastici del territorio per conoscere direttamente dal personale scolastico e dagli uffici comunali le criticità da affrontare. Tra le situazioni che mi hanno colpito maggiormente c’è stata quella della scuola primaria “Mussino” di Collodi dove ho ritenuto doveroso intervenire perché alcuni ambienti risultavano progressivamente compromessi e alcune aule erano ormai difficilmente utilizzabili».

«Approfondendo la situazione con gli uffici è emerso un fatto che ritengo particolarmente paradossale: nell’ambito del mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti nel 2021, pari complessivamente a 200 mila euro, erano ancora disponibili circa 100 mila euro destinati a questi interventi, ma tali risorse non erano mai state utilizzate.

Mi rimetto alle spiegazioni che la precedente Amministrazione vorrà fornire sulle ragioni per cui queste somme siano rimaste inutilizzate per anni. Oggi questa Amministrazione ha deciso di invertire la rotta, recuperando quelle risorse e destinandole finalmente agli interventi necessari. Desidero ringraziare gli uffici comunali che hanno lavorato con grande professionalità per ricostruire l’intero iter amministrativo e consentire lo sblocco di queste somme. Il loro impegno dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra la struttura tecnica e l’Amministrazione per trasformare gli atti in risultati concreti per la nostra comunità».

Questo intervento si inserisce in un quadro complessivo di investimenti nell’edilizia scolastica che, in soli sei mesi, ammontano a circa 220 mila euro.

«I lavori risolveranno definitivamente quelle criticità che si trascinano da troppo tempo – aggiunge l’Assessore – ma voglio precisare che, se dovesse essere necessario intervenire ulteriormente, lavorerò affinché questa Amministrazione reperisca risorse aggiuntive. In soli sei mesi abbiamo destinato circa 220 mila euro all’edilizia scolastica, a dimostrazione che la sicurezza dei bambini e la qualità degli ambienti scolastici vengono prima di tutto. La buona gestione non si misura dagli annunci, ma dalla capacità di intervenire concretamente per il bene del nostro territorio»