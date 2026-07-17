Restyling completo per il Pescia con tantissimi volti nuovi

Ancora volti nuovi per l’ U.S. Pescia che ha fatto un restyling completo del proprio organico da affidare a mister Boi.

Arrivo di qualità per la retroguardia rossonera con Donaldo Huqi, classe ’99, diverse stagioni in Prima categoria, Castelfranco per poi passare al Sextum Bientina e infine nel Ponte a Cappiano.

Dopo un lunghissimo trascorso con la casacca del Chiesina Uzzanese e fresco vincitore della Coppa Toscana, Francesco Tondi indosserà la casacca rossonera portando in dote lotta, senso del gol e esperienza.

Sempre sul fronte offensivo arriverà Bouhalla Reda, un bomber di altro livello per la Seconda categoria. Nelle ultime due stagioni ha realizzato ben 30 gol tra Montecarlo e Ghivizzano.

Proveniente dal Capannori arriva il ventenne Riccardo Mazzei, classe ’06, giovane atleta dotato tecnicamente mentre ritorna a Pescia il centrocampista Gabriele De Nisco, scuola rossonera prima di passare agli Juniores Regionali della Sestese, ed esordire in Promozione con i colori rossoblu. Ha vestito inoltre le casacche di Larcianese e Meridien, per poi approdare al Cintolese. Sempre nel ruolo di centrocampo arriva Massimo Alessiani con esperienze importanti in categorie superiori.

Torna a vestire il rossonero l’attaccante Brian Salvestrini. Nell’ultimo campionato a dicembre si era trasferito all’Academy Tau realizzando 5 reti mentre sul fronte difensivo il diesse Degl’Innocenti ha rinforzato il reparto con l’innesto di Manuel Mangiantini.