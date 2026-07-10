Cinque appuntamenti con la musica in Piazza del Grano

Tornano i concerti in piazza del Grano, organizzati da Quelli con Pescia nel cuore, la Pro Loco Pescia, con il patrocinio del Comune di Pescia. Da domani, sabato 11, a giovedì 23 luglio, cinque appuntamenti con ingresso libero.

Apertura domani alle 21 con la ST BENEDICT SCHOOL, musica jazz, rock, pop e musica classica. La settimana prossima tre eventi con partenza martedì 14 con la FARLIGAYE HIGH SCHOOL, un misto di musica classica, jazz e moderna. Mercoledì sarà di scena la COOPER CO & COBORN SCHOOL con musica jazz, pop e classica; giovedì QUEEN ELISABETH SCHOOL, jazz, rock, pop e musica classica. Chiusura giovedì 23 con la ORKESTRANTA, quintetto pesciatino con musica anni ’80.