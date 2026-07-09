BUONI SCUOLA 2026. Chi può richiederlo

Il Comune di Pescia ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei buoni scuola 2026, il contributo economico destinato alle famiglie con bambine e bambini iscritti, per l’anno scolastico 2026/2027, alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Amministrazione comunale.

Il contributo consiste in uno sconto, fino a un massimo di 500 euro, sulla retta di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private. Il beneficio sarà riconosciuto ai genitori o ai tutori che presenteranno domanda ed sarà erogato in modalità indiretta dal Comune per conto del beneficiario.

Potranno partecipare al bando le famiglie residenti in Toscana con figli iscritti a una delle scuole dell’infanzia paritarie private del Comune di Pescia:

ASILI INFANTILI (Scuola dell’Infanzia paritaria) Piazza Anzilotti

SANTA MARIA ASSUNTA (Scuola dell’Infanzia paritaria, Parrocchia del Castellare)

Le domande dovranno o essere presentate entro lunedì 10 Agosto (non saranno previste deroghe).