Il Comune di Pescia ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei buoni scuola 2026, il contributo economico destinato alle famiglie con bambine e bambini iscritti, per l’anno scolastico 2026/2027, alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Amministrazione comunale.
Il contributo consiste in uno sconto, fino a un massimo di 500 euro, sulla retta di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private. Il beneficio sarà riconosciuto ai genitori o ai tutori che presenteranno domanda ed sarà erogato in modalità indiretta dal Comune per conto del beneficiario.
Potranno partecipare al bando le famiglie residenti in Toscana con figli iscritti a una delle scuole dell’infanzia paritarie private del Comune di Pescia:
ASILI INFANTILI (Scuola dell’Infanzia paritaria) Piazza Anzilotti
SANTA MARIA ASSUNTA (Scuola dell’Infanzia paritaria, Parrocchia del Castellare)
Le domande dovranno o essere presentate entro lunedì 10 Agosto (non saranno previste deroghe).
BUONI SCUOLA 2026. Chi può richiederlo
Il Comune di Pescia ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei buoni scuola 2026, il contributo economico destinato alle famiglie con bambine e bambini iscritti, per l’anno scolastico 2026/2027, alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con l’Amministrazione comunale.