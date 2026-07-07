ERBACCE ALLA STAZIONE DEI TRENI. Ghilardi chiede intervento urgente di RFI

L’assessore all’Ambiente del Comune di Pescia Giacomo Ghilardi ha inviato una richiesta a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) affinché venga programmato con urgenza un intervento di manutenzione della vegetazione lungo le scarpate adiacenti alla linea ferroviaria e alla stazione di Pescia.

Negli ultimi mesi, infatti, arbusti e vegetazione sono cresciuti in maniera significativa, compromettendo il decoro urbano e creando possibili criticità sotto il profilo della visibilità, della sicurezza e della piena fruibilità degli spazi da parte di cittadini e viaggiatori.

La stazione ferroviaria di Pescia rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio: ogni giorno viene utilizzata da numerosi studenti provenienti dai comuni limitrofi, oltre che da lavoratori e operatori sanitari diretti all’Ospedale SS. Cosma e Damiano. Per questo motivo il ripristino di adeguate condizioni di manutenzione assume un’importanza prioritaria.

Nella richiesta trasmessa a RFI, il Comune ha sollecitato un intervento completo di sfalcio della vegetazione, potatura degli arbusti e pulizia delle aree interessate, al fine di garantire maggiore sicurezza, piena visibilità e un adeguato livello di decoro in uno dei principali punti di accesso alla città.

“La stazione ferroviaria di Pescia è un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio e viene utilizzata quotidianamente da centinaia di persone. È indispensabile che l’area circostante e la linea ferroviaria siano mantenuti in condizioni adeguate di ordine, sicurezza e decoro. La crescita della vegetazione, come documentato anche dalle fotografie che abbiamo allegato alla richiesta, rischia di compromettere la visibilità e la piena fruibilità degli spazi. Abbiamo chiesto a RFI, che ne ha la competenza, di programmare quanto prima un intervento di sfalcio, potatura e pulizia delle scarpate in modo da ripristinare un contesto decoroso e sicuro per cittadini e viaggiatori”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Giacomo Ghilardi.