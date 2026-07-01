Jeffrey saluta la Cestistica dopo due stagioni

Dopo due stagioni si separano le strade della Cestistica Audace Pescia e di Jeffrey Bini Enabulele. Arrivato a Pescia nella stagione 2024/25 sotto la guida di Gianluca Giuntoli, Jeffrey è stato fin da subito un punto di riferimento per il gruppo, mettendo la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra.

Con il suo contributo ha aiutato la squadra a raggiungere risultati ambiziosi tra queste la finale play off con Rosignano.