AFA IN TOSCANA. Pescia tra le città più calde. In arrivo temporali?

Nella giornata di lunedì 29 giugno, Pescia è risultata tra le città più “calde” della provincia di Pistoia.

Nella tarda mattinata, intorno alle 13, la stazione meteorologica situata in città ha fatto registrare un picco di quasi 38 gradi, 37,9.

I dati sono comunicati dal Sir, settore Idrologico e Geologico della Toscana.

TEMPORALI FORTI, CODICE GIALLO PER MARTEDI’ 30 GIUGNO ►►► La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di domani, martedì, per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole.

LE RACCOMANDAZIONI ►►► La Regione Toscana suggerisce di rinfrescare i locali della propria abitazione alle prime ore del mattino e di evitare, naturalmente, di uscire nelle ore di maggiore calura. Per quanto riguarda l’alimentazione si rammenta l’importanza di una dieta leggera, a base di frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina, mentre è raccomandata una costante idratazione e quindi bere.

Una raccomandazione importante riguarda i farmaci, che si ricorda devono essere conservati a meno di trenta gradi e lontano da fonti di calore. Nel caso di terapie per la cura dell’ipertensione o malattie cardiovascolari, l’invito è ad un controllo più assiduo della pressione arteriosa, perché il caldo può potenziare l’effetto dei farmaci. Prima di qualsiasi decisione sulla terapia la raccomandazione è quella di chiedere al medico.