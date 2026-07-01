“IL CUCCIOLO”. Approvate le graduatorie definitive

Sono state approvate le graduatorie definitive a seguito delle domande di ammissione al Nido di Infanzia “Il Cucciolo” per l’anno educativo 2026/27, distinte, come previsto dal regolamento comunale, tra Residenti e non Residenti nel Comune di Pescia.

Per motivi di privacy le graduatorie non sono pubblicate integralmente, ogni domanda sarà riconoscibile attraverso il ticket e i dati del protocollo generale dell’Ente.

Maggiori informazioni: https://www.comune.pescia.pt.it/novita/nido-dinfanzia-comunale-il-cucciolo-approvazione-graduatoria-definitiva-a-e-2026-2027/