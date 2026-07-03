DOPPIO BINARIO: DUE CASI in uno per l’ispettore Carli. ll libro di Maselli in vendita a Pescia

Il libro DOPPIO BINARIO: DUE CASI in uno per l’ispettore Carli è il terzo che esce dalla penna di Domenico Maselli, dopo Il Mistero della Torre, romanzo d’esordio, incentrato sull’omicidio di un professore ai piedi della Torre di Pisa, e Scomparsa. Un caso riaperto per l’ispettore Carli, che segue la riapertura del caso della scomparsa di un avvocato.

Il Il libro DOPPIO BINARIO: DUE CASI in uno per l’ispettore Carli è in vendita a Pescia: Libreria Libri in piazza Mazzini e Cartolibreria Casacce.

LA TRAMA ►►► Il libro è strutturato su una narrazione parallela. L’ispettore Carli si ritrova a dover gestire e districare contemporaneamente due misteri apparentemente distinti. Quelli che all’inizio sembrano due binari indipendenti finiscono per incrociarsi, costringendo il protagonista a fare affidamento su tutta la sua esperienza e sensibilità per risolvere l’intricato puzzle investigativo.

Le vicende orbitano attorno alla Procura e al territorio toscano, esattamente tra le città di Pisa, Lucca, Pistoia e per finire Pontito, borgo medievale situato sulla montagna pesciatina.