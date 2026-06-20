Under 17 Cestistica Pescia protagonista alla Lignano Summer Cup

È iniziata nel migliore dei modi l’avventura della formazione under 17 della Cestistica Pescia alla 3ª edizione della Lignano Summer Cup, il torneo giovanile che fino a domenica vedrà confrontarsi squadre provenienti da diverse realtà italiane ed europee.

I giovani rossoverdi si sono imposti la compagine torinese del Condove per 53-52 e successivamente 69-52 contro i serbi del Triglav.

Due successi che consentono alla squadra pesciatina di guardare con fiducia alle restanti gare del girone, decisive per conquistare l’accesso alle semifinali e alle finali in programma domenica.