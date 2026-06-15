OPEN DAY alla Cestistica Audace Pescia per i nati 2014 e 2015

La Cestistica Audace Pescia apre le porte ai futuri under 13 (nati nel 2014) e ai futuri Esordienti (nati nel 2015).

L’iniziativa è aperta sia ai ragazzi e alle ragazze che già praticano pallacanestro, sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo sport e provarlo in un ambiente accogliente e divertente.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il PalaBorelli secondo i seguenti orari:

UNDER 13 (nati nel 2014)

lunedì 16:30-18; mercoledì 15:30-17; venerdì 15:30-17

ESORDIENTI (nati nel 2015)

lunedì 18-19; mercoledì 17-18; venerdi 17-18

Per info Samuele Meazzini 3381584762.