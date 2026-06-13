RIFACIMENTO MANTO STRADALE. Le zone interessate, i tempi

La Provincia di Pistoia ha confermato l’avvio dei lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale, dal 15 al 30 giugno 2026, lungo la SP13 via Romana e la SP50 via dei Fiori nel territorio comunale di Pescia.
TRATTI INTERESSATI ►►► SP13 Romana, tra Via dell’Azalea e la rotatoria con Via dei Fiori;
SP50 Via dei Fiori, per circa 200 metri dalla rotatoria con Via Romana in direzione Ovest.
MISURE TEMPORANEE DI CIRCOLAZIONE ►►► Senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico;
Limite di velocità di 30 km/h;
Divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.
ORARIO DEI LAVORI ►►► Esclusivamente nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.