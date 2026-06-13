Primo giorno dell’estate e VINTAGEMANIA

Primo giorno dell’estate e domenica 21 giugno torna il VintageMania all’ex Mercato dei Fiori.

Tanti appassionati a cercare l’oggetto firmato e desiderato ad un prezzo conveniente , accessibile, trovare tante cose che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta, rivivere emozioni particolari che fanno sempre bene al proprio stato d’animo.

Saranno, come sempre, gli articoli dell’abbigliamento i protagonisti ma non mancheranno certamente le calzature, gli accessori, la bigiotteria, i profumi e ancora dischi in vinile, musicassette, cd, libri, stampe, impianti stereo, biciclette,fumetti, videogiochi, handmade e tanto di più per la gioia di appassionati e collezionisti sempre alla ricerca del pezzo unico, originale per arricchire la propria collezione o quale idea originale per un regalo particolare.