GIOCHI MATEMATICI AL MARCHI a colpi di logica. Premi di Banca di Pescia e Cascina

Si sono svolti presso l’Istituto Tecnico Marchi di Pescia i GIOCHI MATEMATICI a squadre che hanno coinvolto gruppi di studenti di tutte le classi sia del biennio che del triennio.

Il campionato è stato organizzato dal Dipartimento di Matematica che, come affermato durante la premiazione, riconosce nel gioco un valido strumento didattico e formativo. Facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno sollecitare, il gioco a squadre ha permesso agli studenti di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri, di applicare le competenze che la scuola ha loro fornito e soprattutto di liberare la propria creatività.

La competizione, che ha avuto il sostegno di Banca di Pescia e Cascina, ha attribuito un premio in denaro alle squadre che si sono classificate al primo e al secondo posto, dopo un’impegnativa gara ad eliminazione diretta.

In questa edizione si sono affermate le classi 2G e 5E che hanno vinto il primo premio (200) e la 2E e 5D con il secondo premio (100€).