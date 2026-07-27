MATTEO invitato al Training Camp di Folgaria con la nazionale

C’è anche Matteo Gherardini tra gli otto atleti invitati Training Camp di Folgaria per partecipare agli allenamenti della Nazionale di basket verso il Mondiale 2027.

Dopo le due vittorie ottenute con Islanda e Lituania, gli Azzurri sono attesi ad agosto da un doppio confronto che potrebbe già essere decisivo per il pass iridato.

Matteo aveva già indossato la casacca azzurra con la Nazionale maschile Under 23 per la FIBA 3×3 Youth Nations League a Vilnius e nel mese di gennaio aveva partecipato al mini raduno Under 22 provenienti dal Campionato di Serie B Nazionale sotto la direzione di coach Luca Banchi.

Foto pagina facebook Matteo Gherardini