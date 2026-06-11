APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO. La data di inizio

La Giunta Regionale della Toscana ha approvato il Calendario Venatorio per la stagione di caccia 2026/2027.

La stagione venatoria inizierà ufficialmente la terza domenica di settembre per terminare il 31 gennaio 2027.

L’allenamento e l’addestramento dei cani saranno consentiti dal 23 agosto al 17 settembre nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.