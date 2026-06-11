SORPRESO A SPACCIARE HASHISH. Arrestato 45enne nordafricano

La Polizia di Stato – Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Montecatini Terme – ha eseguito un arresto per spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nel contesto di un’attenta attività di contrasto al traffico di droga, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Montecatini Terme ha avviato un’attività investigativa inerente lo spaccio nel territorio, svolgendo mirati servizi di pattugliamento all’esito dei quali è emersa che era in atto tale condotta da parte di un soggetto nordafricano, classe 81, regolare sul Territorio Nazionale, con diversi precedenti specifici.

Sorpreso all’atto di una cessione (in particolare hashish), il responsabile è stato tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente, mentre nei confronti dell’acquirente si è configurata la responsabilità amministrativa prevista ex art. 75 Testo Unico Stupefacenti.

E’ stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, la quale ha convalidato la misura.