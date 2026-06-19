ONDATA DI CALORE. Previsto il codice rosso

Domani, sabato e domenica sarà previsto codice rosso in Toscana per ondata di calore.

È raccomandata la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde.

Gli effetti delle ondate di calore possono provocare danni alla salute, in particolare alle persone della terza età, più esposte ai disturbi provocati dalle temperature elevate. Sono raccomandati pertanto una serie di piccoli accorgimenti e consigli per star bene.