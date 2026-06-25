OPEN DAY US PESCIA per giovani calciatori. Scendi in campo! Quando

L’US Pescia 1912 apre le porte ai giovani calciatori del territorio! È in arrivo una giornata speciale dedicata a tutti i bambini della zona che vogliono mettersi alla prova, divertirsi e vivere una giornata da veri protagonisti sul manto verde.

L’appuntamento è per mercoledì 1 luglio, dalle 18 alle 19, presso il campo sussidiario in erba sintetica.

I piccoli atleti avranno la possibilità di partecipare a un allenamento guidato e a un provino ufficiale con i tecnici della società. L’invito è aperto a tutti i bambini nati nelle seguenti annate: 2015, 2016 e 2017.

INFO ►►► Per ricevere maggiori dettagli o per segnalare la partecipazione del tuo bambino, puoi contattare: Marco al 328 9481242 o Nicola al 333 1435381.