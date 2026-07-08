Il TSN Pescia è protagonista al poligono di Firenze

Si è svolto presso il poligono di Firenze il Campionato Regionale di Tiro a Segno, articolato su cinque prove valide per l’ammissione ai Campionati Italiani individuali e a squadre. L’ultima tappa ha sancito l’assegnazione dei titoli regionali confermando l’ottimo livello tecnico degli atleti in gara della sezione del T.S.N. di Pescia.

Tra i protagonisti della giornata spicca Gioele Silvestri nella categoria Allievi che ha conquistato il titolo di campione regionale nella carabina 10 metri. Nella pistola 10 metri, gruppo B donne, vittoria per Valentina Foscarini; nella categoria Senior, gruppo C, Moreno Cesaretti mentre Giuliano Cerchiai si è aggiudicato il titolo nella Pistola Libera a 50 metri.

Seconda piazza e medaglia d’argento, per Ilaria Fanucci nella categoria Junior donne, carabina 10 metri mentre Lisa Masotti nella pistola 10 metri donne.

A completare il medagliere sono arrivati tre prestigiosi bronzi: Jacopo Silvestri nella carabina 10 metri, Giosuè Principe nella pistola 10 metri SP Ragazzi e Giuliano Cerchiai nella pistola 10 metri Veterani.

Ad un soffio dal podio Elisa Bertuccelli nella carabina a mt 10 allievi, Lapo Ercolini ed Ettore Rosellini. Bene anche per Daniel Vannoni in Carabina a metri 10 uomini e Gabriele Scalone in pistola a 10 metri

La manifestazione ha chiuso ufficialmente il circuito regionale selezionando gli atleti ammessi ai prossimi Campionati Italiani, sia individuali sia a squadre.