PROLOCO PESCIA. Mostardini “passo indietro per impegni istituzionali”

Gian Michele Mostardini ha rassegnato le dimissioni da presidente della Proloco Pescia.

“Si tratta di una decisione che ho condiviso con i componenti del consiglio direttivo e che nasce esclusivamente dalla necessità di dedicare tutto il mio tempo, l’attenzione e le energie richieste dal mio incarico di Segretario Generale di CISL Scuola Toscana Nord“.

L’attività sindacale e istituzionale che Mostardini deve svolgere lo impegna quotidianamente nelle tre province del territorio a lui assegnato, al fianco dei professionisti della scuola e delle comunità scolastiche.

Mostardini ha comunicato che “le dimissioni riguardano esclusivamente la carica di presidente della Proloco Pescia. Confermo, quello sì, l’intenzione di rimanere all’interno dell’associazione come membro. Rimane infatti immutato il profondo attaccamento a questa realtà, che ho fortemente voluto e contribuito a fondare”.

Nella nota viene espresso un sincero ringraziamento ai componenti del consiglio direttivo per la competenza, la passione e lo straordinario spirito di servizio dimostrati, con la certezza che sapranno far crescere l’associazione ancora a lungo.

Mostardini ha ribadito la centralità della Proloco nel valorizzare il territorio, le tradizioni e il patrimonio di Pescia.