In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Parco di Pinocchio apre le sue porte alla collaborazione ospiterà nel prossimo fine settimana, 18-19 luglio, i primi appuntamenti con i Mastri Cartai dell’Impresa Magnani del Museo della Carta di Pescia.
Durante il laboratorio, gli artigiani realizzeranno davanti al pubblico carta filigranata a mano con l’immagine del celebre burattino.
L’iniziativa si terrà il pomeriggio dalle 16 alle 18, e sarà replicata nei giorni di sabato 25 e domenica 26 luglio, venerdì 7 e sabato 8 agosto, e infine sabato 29 e domenica 30 agosto.
INIZIATIVA Parco di Pinocchio e il Museo della Carta
In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Parco di Pinocchio apre le sue porte alla collaborazione ospiterà nel prossimo fine settimana, 18-19 luglio, i primi appuntamenti con i Mastri Cartai dell’Impresa Magnani del Museo della Carta di Pescia.