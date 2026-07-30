PONTE DEI MARCHI: L’OPERA SI FARÀ. IL GOVERNO CONFERMA IL FINANZIAMENTO

Il Ponte dei Marchi sarà completato. Le risorse per realizzare interamente l’opera sono salve. La conferma è arrivata col decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che riguarda gli interventi di rigenerazione urbana finanziati col PNRR. Il provvedimento stabilisce che i Comuni potranno proseguire la realizzazione delle opere senza perdere i finanziamenti già assegnati, col termine di fine lavori entro il 31 dicembre 2027.

L’intervento dell’amministrazione comunale, insieme agli uffici tecnici, la Prefettura di Pistoia e il Ministero, ha portato allo slittamento del termine per la conclusione dei lavori e la totale conferma del finanziamento di 1.157.467 euro.

Questo consentirà ai pesciatini di avere un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale.