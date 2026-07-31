La Proloco San Quirico Valleriana organizza per mercoledì 5 agosto alle 21 in piazza Garibaldi I GIOCHI SENZA FRONTIERE 2026. Quattro squadre si sfideranno per partecipare ai giochi che hanno rappresentato l’infanzia: un gioco per adulti e bambini.
Per l’iscrizione entro martedì 4 contattando Claudia 3348079517.
I GIOCHI SENZA FRONTIERE a San Quirico
La Proloco San Quirico Valleriana organizza per mercoledì 5 agosto alle 21 in piazza Garibaldi I GIOCHI SENZA FRONTIERE 2026. Quattro squadre si sfideranno per partecipare ai giochi che hanno rappresentato l’infanzia: un gioco per adulti e bambini.