PESCIA. Il sogno svanisce all’ultimo minuto poi i tempi supplementari fanno il resto

Pescia che peccato. Dopo essere passato in vantaggio al 6′ su calcio di rigore realizzato da Tognotti per atterramento ai danni di Echegdali e sfiorato in più di un’occasione il raddoppio, al 89‘ viene raggiunto nell’ultimo minuto di gioco con Muccini. La semifinale play off va così ai tempi supplementari. I ragazzi di mister Bicchieri devono assolutamente vincere perché in caso di parità anche al 120′ sarà il Molazzana a festeggiare.

L’entusiasmo si spenge in un istante e il Molazzana prende campo e fiducia. Al 97′ i padroni di casa passano su calcio di rigore fortemente contestato dai pesciatini con conseguente espulsione di Echegdali; dal dischetto Michelotti non sbaglia. Il Pescia prova a reagire ma la stanchezza mista alla delusione inizia a farsi sentire e quando nella ripresa Bubboni mette a segno la terza segnatura partono i definitivi titoli di coda.