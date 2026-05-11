PESCIA VintageMania. L’appuntamento di vita vissuta

Terza domenica del mese,17 maggio, e classico appuntamento al vecchio mercato dei fiori con PESCIA VINTAGEmania per i tanti appassionati alla ricerca dell’oggetto firmato e desiderato oppure per trovare tante cose che richiamano alla memoria momenti di vita vissuta, rivivere emozioni particolari.

Saranno gli articoli dell’abbigliamento a fare da padrone ma non mancheranno le calzature, gli accessori, la bigiotteria, i profumi. Ed ancora dischi in vinile, musicassette, cd, libri, stampe, impianti stereo, biciclette,fumetti, videogiochi, handmade.