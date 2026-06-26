ARRIVA IL VESCOVO MASCAGNA. I vivaisti abbelliscono il Duomo. Comune al lavoro

L’attesa sta per finire. Domenica prossima, 28 giugno, la comunità di Pescia accoglierà il nuovo Vescovo, Monsignor Augusto Mascagna. Un evento che, al di là dell’ovvio e profondo significato spirituale, rappresenta un’occasione d’oro per mostrare la città nella sua veste migliore.

Proprio mossa da questo spirito di appartenenza, un gruppo di aziende e vivaisti pesciatini ha deciso di non stare a guardare e di fare attivamente la propria parte. Nelle ultime ore si è coordinato per regalare un colpo d’occhio degno di nota nei pressi della Cattedrale, l’area fulcro della celebrazione di domenica.

Grazie alla generosità e al lavoro di: Azienda Giuntoli Gessica, Pacini di Incerpi Massimo, La Rosa di Papini Roberto, Azienda Giusti Fabio, Mefit, Carlo Bonini, Azienda Agricola Checchi Roi, S.S. Agricola Giocondo Papini, Bonini Piante Toscana, la zona del Duomo verrà letteralmente abbellita e infiorata, diventando il biglietto da visita della città operosa e fiera delle proprie radici florovivaistiche.

Il Comune ha nel frattempo sistemato alcune zone del centro dove fino a poche ore fa l’incuria e le erbacce facevano da padrone.