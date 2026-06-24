DOPPIO BINARIO: DUE CASI in uno per l’ispettore Carli. Venerdì la presentazione del libro di Maselli

Doppio Binario: Due casi in uno per l’ispettore Carli è un romanzo giallo e noir scritto da Domenico Maselli, pubblicato all’interno della Collana GiallOscuro edita da PAV Edizioni.

L’opera segna il ritorno del carismatico ispettore Andrea Carli, un investigatore della Polizia di Stato noto non solo per il suo intuito, ma anche per la profonda umanità che lo contraddistingue e che lo porta a stringere un forte legame di fiducia con la gente comune. L’autore, Domenico Maselli, riversa nei suoi testi un grande realismo procedurale, avendo lavorato in passato come Sostituto Commissario della Polizia di Stato.

LA TRAMA ►►► Il libro è strutturato su una narrazione parallela. L’ispettore Carli si ritrova a dover gestire e districare contemporaneamente due misteri apparentemente distinti. Quelli che all’inizio sembrano due binari indipendenti finiscono per incrociarsi, costringendo il protagonista a fare affidamento su tutta la sua esperienza e sensibilità per risolvere l’intricato puzzle investigativo.

Le vicende orbitano attorno alla Procura e al territorio toscano, esattamente tra le città di Pisa, Lucca, Pistoia e per finire Pontito, borgo medievale situato sulla montagna pesciatina.

L’opera segue Il mistero della Torre Nov. 2022 Edizioni Jolly Roger e Scomparsa Ott. 2024 P.A.V. Edizioni. Nei suoi romanzi l’autore alterna suspence e un’accurata analisi psicologica dei sospettati.

PERSENTAZIONE ►►► Venerdì 26 giugno alle 18 al Museo Libero Andreotti in piazza del Palagio a Pescia.