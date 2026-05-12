GIOVANI CALCIATORI PESCIATINI direzione Rimini per l’Adriatico Cup

Comunicato Stampa – L’U.S. Pescia 1912 verso Rimini: la vittoria della comunità e del cuore rossonero

Non è solo una trasferta sportiva, ma una vera e propria mobilitazione di comunità quella che vede protagonisti i ragazzi delle annate 2013 e 2015 dell’U.S. Pescia 1912. I piccoli calciatori rossoneri si apprestano infatti a partecipare alla prestigiosa Adriatico Cup, il torneo internazionale che si terrà a Rimini il 6 e 7 giugno, ma il primo grande risultato è già stato ottenuto fuori dal campo.

Tutto nasce da un’iniziativa spontanea di genitori e accompagnatori, che hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per abbattere i costi della trasferta. L’obiettivo? Coprire interamente le spese del pullman (circa 40 euro a bambino) per permettere a ogni giovane atleta di partecipare senza pesare sul bilancio familiare. La risposta delle attività commerciali di Pescia è stata immediata e straordinaria: una decina di sponsor locali ha aderito con entusiasmo, coprendo integralmente la quota necessaria.

Per dare massima trasparenza all’iniziativa e ringraziare degnamente chi ha contribuito, è stata lanciata la pagina Facebook ufficiale “Ragazzi U.S. Pescia: Direzione Rimini” (raggiungibile all’indirizzo facebook.com/RagazziUSPesciaRimini). Qui, i genitori e i cittadini potranno seguire il “diario di bordo” dei ragazzi, con aggiornamenti in tempo reale, foto e video delle partite.

UN PALCOSCENICO INTERNAZIONALE ►►► L’Adriatico Cup non è un torneo qualunque: con 80 squadre provenienti da tutta Europa (Svezia, Francia, Romania e diverse regioni d’Italia), rappresenta una delle vetrine più importanti del calcio giovanile. I ragazzi del Pescia avranno l’onore di calcare campi prestigiosi e partecipare alla cerimonia di apertura allo stadio Romeo Neri.

Il percorso di avvicinamento al torneo romagnolo è già iniziato sotto i migliori auspici. Nel torneo attualmente in corso a Pescia, l’annata 2013 ha debuttato con una convincente vittoria per 3-1 contro il Capostrada, dimostrando grinta e bel gioco. L’appuntamento per tutta la cittadinanza è ora per le finalissime del torneo locale, previste per venerdì 15 maggio dalle 18:30.

“Questa iniziativa dimostra che quando ci uniamo per i nostri ragazzi, non ci sono traguardi impossibili”, spiegano i genitori organizzatori. “Vogliamo ringraziare pubblicamente ogni singolo sponsor e ogni cittadino che ci sta supportando. Portiamo Pescia a Rimini, con orgoglio e spirito sportivo”.