VESCOVO AUGUSTO MASCAGNA. A giugno l’ingresso in città

Don Augusto Mascagna, presbitero della Diocesi di Civita Castellana, è il nuovo vescovo delle Diocesi di Pescia e Pistoia, nominato da Papa Leone XIV lo scorso 20 aprile.

Papa Leone XIV aveva anche confermato l’In Persona Episcopi, ovvero, nella persona del Vescovo”, espressione latina usata per indicare l’unione di due diocesi, Pescia e Pistoia, con la quale si lasciano inalterate le strutture di ciascuna diocesi ad eccezione del ministero episcopale, che è esercitato da un unico vescovo.

LA NOMINA A VESCOVO E L’INGRESSO IN CITTA‘ ►►► Mascagna riceverà l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di San Zeno a Pistoia domenica 21 giugno e, nella solita giornata, prenderà possesso canonico della Diocesi di Pistoia.

La settimana successiva, domenica 28 giugno, ormai già Vescovo, farà invece il suo “ingresso” a Pescia.