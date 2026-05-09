Workshop cesteria alla Fondazione POMA Liberatutti

Mercoledì 13 maggio dalle 19 alle 20 presentazione del workshop CESTERIA al Fondazione POMA Liberatutti; docente: Roberto Bottaini.

Una serata basata sui cesti dell’antica tradizione toscana dove si andranno a conoscere vari materiali (salici, canne, olivo), periodo di taglio, conservazione, utilizzo.

Saranno eseguite prove di intreccio (su supporto in legno) a un tessitore, due tessitori, tre tessitori, con tutti i tessitori, bordi e sarà insegnato a costruire un fondo intrecciato e di un piccolo paniere con manico.