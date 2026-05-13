POLIZIA PROVINCIALE DI PISTOIA. 21 persone denunciate e 32 reati accertati

Controlli lungo le strade provinciali, interventi contro l’abbandono dei rifiuti, attività di vigilanza su caccia e pesca e presenza quotidiana sul territorio: è questo il quadro che emerge dal bilancio 2025 della Polizia Provinciale di Pistoia, che conferma un impegno costante nella tutela dell’ambiente e della sicurezza.

Con un organico di 10 unità, il Corpo ha garantito operatività per tutti i giorni dell’anno, organizzando il servizio su turni che coprono stabilmente mattina e pomeriggio. Una presenza continua che si traduce, in media, in quasi sei operatori in servizio ogni giorno e in un presidio capillare del territorio provinciale.

L’attività si è concentrata soprattutto sulla tutela della fauna e sul rispetto delle normative in materia di caccia e pesca, affiancata da controlli ambientali sempre più rilevanti, in particolare per contrastare l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti. Parallelamente è proseguita l’azione di prevenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto lungo la viabilità provinciale, spesso in collaborazione con le altre forze di polizia.

Sul fronte della polizia giudiziaria, i numeri raccontano un’attività concreta e articolata: 23 comunicazioni di notizia di reato, 21 persone denunciate e 32 reati accertati. Tra questi emergono episodi legati al bracconaggio e alla caccia illegale, ma anche numerosi casi di reati ambientali, a conferma di quanto il controllo del territorio resti centrale nella prevenzione degli illeciti.

Nel corso dell’anno sono state inoltre svolte indagini su delega dell’Autorità Giudiziaria e redatti oltre cento atti di polizia giudiziaria, segno di un’attività investigativa che affianca quella di vigilanza.