IN RICORDO DI GIOVANNI PAPINI. Sabato alla Fondazione POMA

Sabato 7 febbraio alle 18 alla Fondazione POMA Liberatutti IN RICORDO DI GIOVANNI PAPINI; incontro dedicato alla figura di Giovanni alla presenza di ex giocatori.

Nato a Pescia nel 1951 iniziò a giocare con la maglia della Cestistica Audace Pescia con la quale riuscì a scalare le serie dalla D alla B ed in quel periodo disputò come atleta i primi derby con Pistoia e Montecatini.

Da allenatore la sua carriera è legata indissolubilmente alle sorti della Kleenex Pistoia. Dopo essere stato a lungo vice allenatore, diventò primo coach della Kleenex Pistoia in A1 raggiungendo i play-off. Giovanni ha allenato anche Trapani e Capo d’Orlando. Dopo una breve permanenza a Livorno come allenatore giovanile tornò a Pistoia per allenare la nuova squadra del Pistoia Basket 2000 in B1 e nel basket femminile allenando il Basket Spezia Club ed in seguito la Women Basketball Livorno.

Fu responsabile per la Toscana del comitato nazionale allenatori e aveva anche incarichi federali per la preparazione dei giovani allenatori