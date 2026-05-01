PESCIA. Tutto in novanta minuti. Occorre vincere

Ultima chiamata play off per il Pescia costretto a vincere nel derby esterno contro il Cintolese. Novanta minuti senza ritorno per i rossoneri che in caso di successo supererebbero proprio i ciabattini, quinti con 53 punti, in virtù degli scontri diretti mentre con il Gallicano, appaiato ai pesciatini con 50 punti, è favorevole la differenza reti.

La gara non è certamente una delle più facili contro una compagine che alla vigilia del campionato era considerata una delle favorite al successo finale.