Ultima chiamata play off per il Pescia costretto a vincere nel derby esterno contro il Cintolese. Novanta minuti senza ritorno per i rossoneri che in caso di successo supererebbero proprio i ciabattini, quinti con 53 punti, in virtù degli scontri diretti mentre con il Gallicano, appaiato ai pesciatini con 50 punti, è favorevole la differenza reti.
La gara non è certamente una delle più facili contro una compagine che alla vigilia del campionato era considerata una delle favorite al successo finale.
PESCIA. Tutto in novanta minuti. Occorre vincere
Ultima chiamata play off per il Pescia costretto a vincere nel derby esterno contro il Cintolese. Novanta minuti senza ritorno per i rossoneri che in caso di successo supererebbero proprio i ciabattini, quinti con 53 punti, in virtù degli scontri diretti mentre con il Gallicano, appaiato ai pesciatini con 50 punti, è favorevole la differenza reti.