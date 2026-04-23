GDA Energia, sensibile al green. A Pescia il tuo broker di Fiducia. IL VIDEO

GDA Energia è una realtà imprenditoriale lungimirante, che nasce a Pescia nel 2009 a seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia, con il Decreto Bersani, e, soprattutto, in risposta alle esigenze dei consumatori finali, che hanno la necessità di costruire qualcosa basato sulla Consulenza e sull’informazione prima che sulla vendita. IL VIDEO

“Siamo molto sensibili anche al tema green -ha detto il titolare David Romani-, per questo ci siamo specializzati in consulenza altamente professionali volte a verificare la riduzione dei consumi sugli edifici dei nostri clienti“. IL VIDEO

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DOVE ►►► Piazza della Maddalena, 3 – Pescia IL VIDEO

CONTATTI ►►► cell: 328 3430283 – tel: 0572 478668 – mail: info@gdaenergia.it