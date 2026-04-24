CESTISTICA. Al via i play off. Ci crediamo! Parola del presidente Ulivieri

Partono ufficialmente domenica alle 18 i play off per la Cestistica Pescia impegnata al PalaBorelli in gara 1 contro il Valdelsa, replica giovedì 30 alle 20,30; eventuale gara 3, sempre in terra pesciatina, domenica 3 maggio.

Nella scorsa stagione i pesciatini, sotto la guida del compianto coach Giuntoli, furono protagonisti di una bellissima cavalcata conclusasi con la sconfitta in gara 5 contro Rosignano, 73-63.

Presidente Ulivieri, ci siamo, partono i play off con una nuova formula disegnata dalla Federazione.

<Abbiamo chiuso la stagione al secondo posto, proprio come lo scorso anno, nonostante un percorso complicato segnato da diversi infortuni. Questo risultato ci permette di iniziare con il vantaggio del fattore campo in una nuova formula che presenta sicuramente delle incognite, soprattutto per la scarsa conoscenza degli avversari – ha commentato il numero uno rossoverde. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti il più possibile, affrontando ogni sfida passo dopo passo>.

Il calore e la spinta del pubblico avranno un ruolo fondamentale.

<Ci aspettiamo un palazzetto caldo, come già successo l’anno scorso. Il supporto del pubblico può davvero fare la differenza, diventando il nostro sesto uomo in campo>

Primo avversario Valdelsa, settima nel proprio girone e finalista in Coppa Toscana.

<Valdelsa è una squadra che come noi punta molto sul proprio settore giovanile, sarà quindi una sfida interessante e combattuta. Dovremo essere bravi a indirizzarla fin dal primo turno. Ci crediamo>.