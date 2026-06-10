NICOLA FILARDO, L’ULTIMO SALUTO di familiari ed amici. “Poliziotto, appassionato di fotografia”

Un grave lutto ha colpito la comunità pesciatina e di tutta la Valdinievole.

E’ prematuramente scomparso, dopo una lunga malattia contro cui stava combattendo, Nicola Filardo, poliziotto in servizio dapprima al Commissariato di Pescia poi alla Polizia Stradale di Montecatini Terme. “Una persona affabile, un bravo ragazzo, un ottimo poliziotto e …un amico“.

Nicola, 46 anni, lascia la moglie antonella e i figli Christian e Giorgia, ai quali in queste ore sono giunti numerosissimi attestati di cordoglio. La redazione de il Cittadino si unisce al dolore della famiglia.

Appassionato di fotografia. Nel 2023 aveva vinto il contest Master Fotografo per gli appassionati di fotografia di Arte Foto Studio Fotografico di Alfredo Martinelli . Nel 2023 aveva vinto il contestper gli appassionati di fotografia di Arte Foto Studio Fotografico di Alfredo Martinelli CLICCA QUI

Una raccolta di sue fotografie è rimasta in mostra nel Palazzo del Capitano ad Uzzano Castello fino a che ore prima del suo decesso. Sono stati i colleghi poliziotti e l’amministrazione uzzanese, in accordo con la famiglia, ad allestirla.

I funerali di Nicola si terranno venerdì 13 alle 16 nella Chiesa dei Santi Lucia e Allucio. La salma è nelle Sale del Commiato di Onoranze Funebri Molendi in via Fiorentina a Pescia.