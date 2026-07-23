PALIO DEGLI ARCIERI, meno 45 giorni. I nomi degli arcieri, l’albo d’oro

█ █ █ Sale la febbre da Palio. La prima freccia è domenica 6 settembre alle 17. Il Rione da battere è la Ferraia che ha vinto l’edizione 2025.

La settimana del Palio comincia domenica 30 agosto con la giostra “Ludus Juvenum”, giornata di giochi medioevali dove a confrontarsi sono i giovani di ogni Rione.

Al termine ci sarà un’apericena organizzata dai quattro Rioni.

Da lunedì 31 agosto inizieranno le cene propiziatorie, una sfida nella sfida, all’interno di ogni Rione. Comincia la Ferraia poi, fino a giovedì 3 settembre, sarà la volta di San Michele, San Francesco e Santa Maria.

L’ALBO D’ORO ►►► L’albo d’oro vede il Rione Ferraia saldamente in testa con 17 “cenci” vinti. Seguono Santa Maria con 11 pali vinti, San Michele, 8 (l’ultimo nel 2019) e San Francesco, 8 (l’ultima volta fu nel 2022).

LE SQUADRE ►►► In questi giorni numerosi arcieri si stanno allenando nelle rispettive sedi. Chi sono…

Ferraia: Alessio Petrini, Angelo Privitera, Antonio Battiloro, Carlo Petrini, Daniele Petrini, Luca D’Ulivo, Luca Montoni, Nicola Sinerchia, Otello Baldini, Simone Petrini. Fabiano Giusti, allenatore, Claudia Lorenzi, capitano.

San Francesco: Francesco Filippelli, Giacomo Di Natale, Massimo Mazzuccato, Maurizio Perini, Mike Renda, Mirco Borracelli, Sara Infantino, Sergio Giacomelli. Riccardo Bini, capitano, Andrea Pesciaroli, vice capitano.

San Michele: Daniele Campioni, Davide Inzaina (capitano), Gabriele Ghera, Gino Landi, Matteo Ferrari, Matteo Molini, Yuri Perilli.

Santa Maria: Luca Nanni, Simone Pacini, Simone Ceccotti, Vannucci Deni, Lorenzo Papini, Matteo incardona, Nada Michelotti, Simone Benedetti, Valentino Ieri, Roberta Casciello, Edoardo Ercolini, Stefano Marchi.