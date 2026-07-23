FONDAZIONE CARIPT e le Borse di studio. Come fare domanda

Con Borse di studio, Fondazione Caript intende contribuire a rimuovere ostacoli che possono rendere più difficile proseguire con serenità il percorso scolastico. L’obiettivo è offrire un sostegno affinché i giovani abbiano pari opportunità di apprendere, crescere e costruire il proprio futuro.

Sono ammessi le studentesse e studenti di scuole medie e superiori residenti nella provincia di Pistoia, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 15mila euro e con una valutazione media di almeno 7/10 nell’anno scolastico 2025/26.

Il budget messo a disposizione complessivamente è di 200mila euro e il bando prevede l’assegnazione di 250 borse di studio, o comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria per l’assegnazione sarà basata su una valutazione che attribuisce uguale peso (50%) al rendimento scolastico e alla situazione economica familiare.

Per assistenza nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi, su appuntamento, al Centro d’Ascolto Diocesano di Pistoia e alla Caritas Diocesana di Pescia. I dettagli per il ritiro delle borse di studio saranno forniti ai beneficiari effettivi dopo la pubblicazione degli esiti

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro venerdì 4 settembre 2026.