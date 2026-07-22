SAMUELE E LUCA A VENEZIA. Se venisse anche l’inferno selezionato alla Mostra del Cinema

Se venisse anche l’inferno, il nuovo lavoro del regista pesciatino Samuele Rossi, è stato selezionato come Evento Speciale delle Giornate degli Autori nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ambientato sulle Alpi nell’inverno del 1944, il film narra la vicenda di Gio, interpretato dall’attore pesciatino Luca Tanganelli (definito dalla giuria un talento rivelazione), un ventenne partigiano rimasto solo a presidiare un rifugio di montagna dopo che un violento rastrellamento ha annientato la sua brigata. Tra il freddo e l’attesa della primavera, il suo unico obiettivo diventa sopravvivere e resistere.

“Parlare di Resistenza mi sembrava l’unica cosa urgente da fare nel nostro presente -ha detto il regista Samuele Rossi-. Il film risuona con le tante resistenze contemporanee di fronte a violenze e fascismi che speravamo superati”.

UN FILM…PESCIATINO ►►► Scritto da Rossi insieme allo sceneggiatore pesciatino Lorenzo Bagnatori, il film è il primo titolo di finzione prodotto da Echivisivi (in co-produzione con Solaria Film e MYmovies) dopo il successo del documentario Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Prodotto da Samuele Rossi, Giuseppe Cassaro, Emanuele Nespeca e Gianluca Guzzo, l’opera ha visto il sostegno e il contributo di diverse Film Commission regionali (Vallée d’Aosta, Emilia-Romagna e Toscana) e sarà distribuita a livello globale da K+.