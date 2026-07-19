Quarta domenica del mese con PesciaAntiqua

Domenica 26 luglio è…estate con Pescia Antiqua; il classico appuntamento mensile pesciatino con l’antiquariato della quarta domenica.

Mobili e soprammobili, quadri, stampe, riviste e libri, orologi, attrezzi dell’agricoltura, numismatica e filatelia, oggettistica di ogni tipo e pregio, dischi originali in vinile, cd e musicassette e tanto collezionismo verranno esposti sulle bancarelle collocate nella centralissima piazza Mazzini.

Apertura e visita gratuita al complesso monumentale di San Michele e della sua preziosissima pinacoteca ed ingresso con un unico biglietto per accedere al museo civico e al Palagio che custodisce la gipsoteca dedicata a Libero Andreotti.