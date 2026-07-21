ADDIO A FRANCESCA GIURLANI. Simbolo della scuola e dell’associazionismo locale

Profondo cordoglio e un’ondata di sincera commozione avvolgono la città di Pescia. Si è spenta all’improvviso, all’età di 71 anni compiuti solo un mese fa, Francesca Giurlani.

A tradirla è stato un improvviso malore accusato nella mattinata di oggi, martedì: a rendersi conto della tragica situazione è stato il marito. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la Valdinievole.

La vita di Francesca Giurlani è stata legata al mondo dell’educazione, a cui ha dedicato ben 43 anni di carriera. Ha iniziato il suo percorso come maestra elementare, trasmettendo passione e valori a generazioni di studenti, per poi assumere il ruolo di dirigente scolastica, prima presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e successivamente all’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti, fino al pensionamento nel 2018. In quel ruolo è stata l’instancabile artefice del rilancio di Naturalitas, dove la scuola si trasforma in un grande mercato a cielo aperto e gli studenti sono i veri protagonisti.

Anche dopo il pensionamento, il suo impegno per i più giovani non si era mai interrotto: già responsabile dell’associazione Il Grillo Parlante, con sede nella Biblioteca dei Ragazzi presso Villa Sismondi, e in prima fila nel comitato Rinascere in Valdinievole per proteggere e rilanciare l’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia.

Francesca Giurlani lascia il marito Pietro, il figlio Jacopo e tantissimi amici che hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla. La nostra redazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.