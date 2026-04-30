Passeggiata della lettura negli angoli di Pescia

Sabato 15 maggio, il Comune di Pescia e proposto dalle associazioni Inner Wheel Club Pistoia Montecatini Terme e dalla Sezione Storia e Storie al Femminile dell’Istituto Storico Lucchese, organizza La “Passeggiata della Lettura”.

Un evento che si colloca nell’ambito sia del “Maggio dei Libri” sia di Pistoia Capitale del Libro 2026 e propone un evento che abbina valorizzazione della storia e della architettura di particolari angoli della città a proposte di lettura presentate da adulti e bambini.

Il percorso, con inizio alle 16, sarà articolato in quattro tappe per una lunghezza totale di circa un chilometro per una durata di circa 120 minuti compresi gli spostamenti.

Partenza da via Oberdan e successivamente si sposterà in via Turini presso la Chiesa del Crocifisso miracoloso. Terza tappa presso l’antica Stamperia Benedetti, attiva dal 1400, che conserva un museo delle macchine da stampa particolarmente legato alle prime edizioni di libri importanti, tra cui Pinocchio mentre l’ultima tappa sarà prevista presso la Pinacoteca della Fondazione San Michele.

Ad ogni tappa corrisponderà una breve sessione di letture tratte dalle opere di maestri della letteratura internazionale e i partecipanti saranno guidati dalle chiarine e dai tamburini dei rioni attraversati.