FILIPPO, sul gradino più alto del Meeting Regionale strada e abilità

Si è tenuto nella giornata di sabato 25 aprile il 14° Memorial Franco Ballerini, Meeting Regionale su strada e abilità riservato a giovani ciclisti nelle categorie G1-G2-G3-G4-G5-G6 maschili e femminili.

Il percorso di 950 metri, da percorrere un numero di volte a seconda dell’età dei partecipanti, si è sviluppato interamente nel parco termale di Montecatini Terme.

Oltre 300 i partecipanti.

Tra loro, Filippo Marraccini, otto anni di Pescia, che ha corso nella categoria G2M la prova su strada e quella in abilità, un percorso con ostacoli cronometrato. La somma dei punti gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio.