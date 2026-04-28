Aperta la nuova edizione del bando a sostegno dell’occupazione promosso da Fondazione Caript che rinnova il proprio impegno a sostegno dell’occupazione, con l’obiettivo di offrire opportunità per persone svantaggiate nell’accesso al mercato del lavoro.

Il bando è rivolto a persone residenti nella provincia di Pistoia appartenenti a categorie vulnerabili. Il budget messo a disposizione complessivamente è di 200mila euro, suddiviso in due linee di intervento: una per il sostegno all’occupazione in aziende e studi professionali; l’altra rivolta agli enti del Terzo Settore.

Diverse le novità in questa edizione. È stata eliminata la linea di intervento per la formazione, ma è invece mantenuta la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo per la formazione del soggetto beneficiario di borsa lavoro. Inoltre, il bando vede quest’anno un incremento del budget della linea dedicata all’occupazione in enti del Terzo Settore.

La scadenza per presentare domanda è venerdì 13 novembre 2026.